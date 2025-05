Sanremo: cade per alcune piastrelle del marciapiede sconnesse, donna trasportata in ospedale (Foto)

Brutta disavventura per una donna, questa mattina in via Roma a Sanremo. Mentre passeggiava insieme al marito sul marciapiede, a causa di alcune piastrelle sconnesse è inciampata ed è caduta a terra picchiano violentemente il capo sul selciato.

E' stata subito soccorsa dal personale della vicina farmacia e da una pattuglia della Polizia Locale che si trovava a transitare sul posto. Gli agenti hanno anche provveduto a segnalare urgentemente la pavimentazione pericolosa per un tempestivo intervento di messa in sicurezza.

Sul posto è stata richiesta un'ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.