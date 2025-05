La scuola di Triora riceve la Bandiera Verde della FEE Italia per il progetto sui crediti di carbonio (foto)

A conclusione del percorso didattico-educativo promosso dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e finalizzato all’educazione ambientale e sostenibile gli alunni della scuola "P. Ferraironi" di Triora hanno ricevuto la Bandiera Verde, importante riconoscimento assegnato agli studenti ed istituti impegnati nel sostegno e tutela dell’ambiente.

Il lavoro svolto dalle insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia si è concentrato sul tema dei "crediti di carbonio". Il progetto si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dal Comune di Triora, volto alla certificazione e tutela del patrimonio boschivo locale, con l’obiettivo di compensare le emissioni di CO₂ prodotte dalle attività industriali attraverso la valorizzazione delle aree forestali del territorio.

Particolarmente significativo è stato il contributo dei bambini della scuola dell’infanzia, che hanno saputo tradurre in immagini il concetto complesso dell’equilibrio tra sviluppo e sostenibilità: attraverso la realizzazione di un cartellone in rilievo, hanno rappresentato una altalena simbolica che mantiene in equilibrio una fabbrica e un paesaggio boschivo incontaminato.

Un gesto semplice ma dal forte valore educativo, che testimonia l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni nei temi legati alla tutela ambientale, rendendole protagoniste consapevoli di un futuro più sostenibile.