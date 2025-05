Sanremo: venerdì prossimo un pomeriggio all'Insegna della musica classica con l'Unitrè matuziana

Il prossimo appuntamento venerdì dell’Unitrè di Sanremo sarà il 16 maggio alle ore 16,30 presso il teatro del Casinò con tema ‘La concertazione. La preparazione del concerto’ a cura del Maestro Giancarlo De Lorenzo, Direttore Artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Al termine della lezione ci sarà la possibilità di assistere al concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Capolavori di anni tormentati’ con il seguente programma:

Robert Schumann : Concerto in la minore per violoncello e orchestra, op. 129

Robert Schumann : Sinfonia n. 2 in do maggiore per orchestra, op. 61

Violoncello : Ettore Pagano

Direttore : Jan Zarzycki

Si tratta dell’ultimo appuntamento della Unitrè per l'anno accademico 2024/2025.