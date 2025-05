Olioliva Frantoio delle idee, a Imperia la prima edizione dell'evento dedicato al patrimonio olivicolo (video)

Il 23 e il 24 maggio a Imperia si terrà la prima edizione di Olioliva Frantoio delle idee. La manifestazione nasce per approfondire gli aspetti culturali, scientifici ed etici legati all’olio extravergine d’oliva e al patrimonio agroalimentare del Mediterraneo, offrendo spazi di riflessione e confronto a livello nazionale e internazionale.

Il programma è articolato tra divulgazione scientifica e business internazionale: la due giorni prevede, infatti, convegni, tavole rotonde e sessioni tematiche con esperti del mondo del settore agroalimentare, della medicina, della ricerca, dell’economia, delle istituzioni e della cultura. In parallelo, saranno organizzati degli incontri un BtoB internazionali, che coinvolgeranno buyer provenienti da Olanda, Belgio e Lussemburgo ed oltre quaranta imprese agroalimentari del territorio ligure, offrendo importanti opportunità di internazionalizzazione per il comparto.

Prosegue Patrizia Perego, professoressa dell’Università degli Studi di Genova: “Parleremo di salute, ambiente, alimentazione e innovazione tecnologica, attraverso una lente integrata e moderna, quella dell’approccio OneHealth, che riconosce come interconnessi il benessere umano, la salute degli ecosistemi e quella degli animali.

In questo quadro si inserisce la dieta mediterranea, un patrimonio culturale e alimentare che ha le sue radici profonde nella nostra regione. Non si tratta soltanto di una scelta nutrizionale equilibrata, ma di uno stile di vita che ha dimostrato, anche attraverso evidenze scientifiche, di essere associato a una maggiore aspettativa di vita e a una migliore qualità dell’invecchiamento. Un modello che valorizza le produzioni locali, la stagionalità e la biodiversità agricola, tutti elementi che necessitano di una tutela attiva e lungimirante. Ma per salvaguardare questi equilibri, è necessario integrare sempre di più le competenze e le politiche in campo sanitario, agricolo e ambientale.

Il futuro della Liguria si giocherà sempre di più sulla capacità di coniugare tradizione e innovazione, conoscenza scientifica e cultura del territorio, in un’ottica sistemica e integrata. Ed è proprio con questo spirito che l’Università di Genova, segnatamente la Scuola Politecnica, sarà presente a Olioliva 2025, ed è stata promotrice del nuovo corso di studi in Scienze e CultureAgroalimentari del Mediterraneo”.

Il nuovo corso di studi che è stato avviato presso il Polo Universitario di Imperia a settembre 2024, prevede una modalità di didattica mista, con il 70% delle lezioni online e il 30% in presenza con laboratori, tirocini presso aziende del territorio e viaggi didattici.

Afferma il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana: “Abbiamo previsto importanti misure nell’ambito dei bandi a valenza ambientale, con una dotazione complessiva di 5,85 milioni di euro, attualmente in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea. Di questi, 2,1 milioni sono destinati all’inerbimento delle colture arboree, per favorire la resilienza ai cambiamenti climatici, e 3,75 milioni alla tutela degli oliveti in aree di pregio soggette ad abbandono. Abbiamo sostenuto il recupero degli oliveti abbandonati, lanciato un progetto basato su l’intelligenza artificiale per la gestione delle coltivazioni e promosso il riconoscimento IGP per l’Oliva Taggiasca Ligure in salamoia, ormai a un passo dall’ufficialità. La manifestazione sarà un primo assaggio del consueto appuntamento con OliOliva la Festa dell'Olio”.

Dichiara Luca Lombardi, assessore al Turismo e Marketing Territoriale di Regione Liguria: “Si tratta di un’opportunità unica per illustrare in maniera professionale il nostro prezioso 'oro verde' ai numerosi operatori provenienti dal Benelux che anche nel 2024 si è confermato come un mercato turistico molto importante con oltre 409 mila presenze dai Paesi Bassi, oltre 163 mila dal Belgio e quasi 14 mila dal Lussemburgo”.

“Una nuova iniziativa che rafforza l’azione sistemica delle istituzioni a supporto delle imprese produttrici di olio, l’oro verde di Liguria - spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Una filiera dell’agroalimentare regionale che genera importanti ricadute economiche e occupazionali sul nostro territorio”.

L'evento è ideato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria ed organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Regione Liguria, Liguria International, Ercole Olivario, ICC (International Chamber of Commerce), O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva), e le associazioni di categoria della filiera, con il patrocinio del Comune di Imperia.

A coronare l’impianto di questa edizione, l’ONAOO ospiterà l’assemblea Nazionale dei Capi Panel riconosciuti dal ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste. L’iniziativa si svolgerà in stretta collaborazione con Ercole Olivario, concorso nazionale istituzionale dedicato alle eccellenze olearie organizzato da Unioncamere Nazionale e da Camera di Commercio dell’Umbria, che metterà a disposizione per le degustazioni dei Capi Panel, gli oli vincitori dell’ultima edizione del famoso concorso nazionale. Inoltre, nel corso delle due giornate, Ercole Olivario celebrerà l’eccellenza olivicola ligure con una speciale sessione dell’Albo d’Oro, premiando i produttori regionali che si sono distinti negli ultimi trent’anni.

L’ Università degli Studi di Genova, è promotrice di due sessioni convegnistiche , dedicate all’approfondimento scientifico e alla valorizzazione del territorio, affrontando tematiche centrali quali la Dieta Mediterranea, la sostenibilità ambientale e il modello integrato One Health, in un’ottica di dialogo interdisciplinare tra medicina, agricoltura e innovazione tecnologica.

Sono previsti, inoltre, due salotti letterari, momenti di incontro e confronto con autori di libri che hanno come protagonisti l’olio e la cucina ligure ed il loro legame indissolubile con il territorio e le tradizioni locali.