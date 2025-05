Sanremo: la giunta approva un intervento edilizio in deroga per un immobile commerciale in via Pascoli

La Giunta comunale ha approvato un atto unilaterale, proposto dalla società Idrocentro, che prevede un intervento edilizio in deroga allo strumento urbanistico comunale, relativo ad un fabbricato sito in via Pascoli 63, estendendone gli spazi commerciali con la realizzazione di uno showroom al secondo piano.

L’intervento richiesto prevede infatti, ai sensi della Legge Regionale 10/2012, un cambio di destinazione d’uso di alcune aree dell’immobile, attualmente adibite ad autorimessa, a spazi commerciali e deposito. A seguito di questo atto, portato in giunta dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, il Comune introiterà una cifra totale di 817.276,59 euro, tra contributo di costruzione e monetizzazione di standard urbanistici.

Questi ultimi, per un valore di 290.652,77, saranno utilizzati per la realizzazione di opere urbanistiche e di arredo urbano.