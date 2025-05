Sanremo: iniziati i lavori di asfaltatura ai ‘Tre Ponti’. a breve la riapertura della strada di accesso alle spiagge

Hanno preso il via oggi i lavori di preparazione all’asfaltatura in zona Tre Ponti. Si tratta di un cantiere di Rivieracqua, per il quale il Comune di Sanremo si era già attivato chiedendo una velocizzazione per riaprire, nel più breve tempo possibile, la strada di accesso alle spiagge, con l’arrivo delle belle giornate primaverili. Infatti, questo permetterà, a breve, di raggiungere facilmente e in sicurezza quel tratto di litorale molto frequentato da residenti e turisti.

Intanto, all’interno del piano asfalti del Comune, si stanno completando i lavori in via Frantoi Canai, oggetto di una generale riorganizzazione della viabilità intorno al Mercato dei Fiori di valle Armea. Terminato questo intervento, si potrà procedere con il cronoprogramma stabilito che prevede, a partire da venerdì, l’asfaltatura tra la parte finale di via Roma e piazza Battisti, dove già in queste ore si procederà con un primo immediato intervento di sicurezza in un tratto dissestato.

Si sono poi conclusi da pochi giorni i lavori di asfaltatura notturna in via Pascoli, via Borea e via Massa. Infine, per i lavori effettuati da Rivieracqua, oggi è previsto un intervento di sicurezza sull’asfalto di via Bixio in corrispondenza di una tombinatura.