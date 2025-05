Pista ciclabile del Parco Costiero da Sanremo a San Lorenzo: con Amaie Energia e Servizi, diventa ‘Smart’ (Foto)

La pista ciclabile del Parco Costiero da Sanremo a San Lorenzo (24 km), gestita da Amaie Energia e Servizi, diventa ‘Smart’ con diverse aree digitali per turisti e cittadini.

Il Parco Costiero si arricchisce di quattro nuovi elementi di arredo urbano all'avanguardia: si tratta delle prime isole ‘Smart’ modulari, progettate per integrarsi nel contesto della pista ciclabile, offrendo al contempo servizi utili e innovative opportunità di comunicazione. L'iniziativa, fortemente voluta dai vertici di Amaie Energia, mira a valorizzare ulteriormente uno dei principali luoghi di attrazione turistica della Riviera, analogamente a quanto pensato dal Comune di Sanremo in merito al progetto di riqualificazione Smart del quartiere storico La Pigna, coniugando la mobilità sostenibile con le potenzialità del digitale.

"Le isole – ha detto Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi - rappresentano un nuovo modo di concepire lo spazio pubblico. Non solo offrono servizi pratici come la ricarica per dispositivi mobili (e-bike, smartphone, pc portatili, ecc…), ma diventano anche punti di aggregazione e veicoli privilegiati per la promozione del nostro territorio e dei suoi eventi, per le comunicazioni istituzionali e messaggi di preallerta collegabili a sistemi di protezione civile. Ringrazio Alberto Mandrile della Tecno World Group come ideatore e designer della tecnologia e la Telebit per la parte di installazione in variante sulla riqualificazione tecnologica di una parte della ciclabile".

La videosorveglianza dell’area e la possibilità di effettuare una chiamata citofonica all’ufficio informazioni (servizio in fase di attivazione) completano l’offerta dei servizi digitali con cui le aree sono attrezzate. A regime, l’interlocutore remoto dell’ufficio informazioni o comunque ufficio utile ad interagire con l’area smart potrà fornire a monitor al richiedente in loco le informazioni necessarie tramite banner digitali, oltre che con la comunicazione audio bidirezionale.

La struttura, che si presenta come una moderna panchina arricchita da una fioriera, integra un display digitale ad alta luminosità ed un palo per la videosorveglianza. Questa "vetrina virtuale" diffonderà contenuti informativi attingendo automaticamente ai dati dei siti di riferimento, oltre al meteo in tempo reale della località e le webcam live streaming panoramiche.

L'innovazione non si ferma all'aspetto visivo. Tutti i contenuti visualizzati sull'isola (e molti altri) saranno accessibili anche tramite l'app I-Gate, scaricabile da Apple Store e Play Store anche tramite QR code presente nei pressi dell’area. I-Gate funge da aggregatore di informazioni e servizi, geolocalizza l’utente al momento dell’utilizzo per area geografica comune per comune e costituisce l’elemento centrale di un più ampio ecosistema digitale che sottende l'intera infrastruttura Smart.