Ospedaletti, entro venerdì 16 maggio le iscrizioni per il centro estivo comunale

Ci sono ancora alcuni giorni di tempo per potersi iscrivere al centro estivo comunale di Ospedaletti che avrà la sua base presso i locali comunali in via Pio VII.

Riservato a bambine e bambini da 4 a 11 anni, il centro estivo in funzione ormai dal 1994 e aperto a residenti e non residenti a Ospedaletti, inizierà il prossimo 16 giugno per terminare il 14 agosto ma per chi lo desidera è possibile iscriversi anche per singole settimane.

Il centro estivo sarà aperto ogni settimana, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le h.8 e le h.16.

In programma ci sono attività ludiche con divertimento anche al mare nella spiaggia libera davanti al Municipio, studio con aiuto per fare i compiti delle vacanze ma anche laboratori e attività creative, e sport sul territorio cittadino. La giornata tipo prevede l'accoglienza dalle h.8 alle h.9, mare o attività sportive dalle h.9:30 alle h.11:30, pranzo dalle h.12 alle h.13, giochi o riposo dalle h.13 alle h.14, compiti e attività ricreative dalle h.14 alle h.15:30, e uscita dalle 15:30 alle 16.

La chiusura delle iscrizioni è prevista questo venerdì 16 maggio. Per perfezionare l'iscrizione, chiedere informazioni e per valutare singoli casi (residenti, non residenti, fasce Isee, iscrizioni in ritardo, eccetera) bisogna telefonare all'Ufficio Scuola allo 0184-682498 tra le h.9 e le h.13.