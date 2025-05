Festival di Sanremo: il Cda della Rai ha deciso, l'ente di Stato parteciperà alla gara indetta dal Comune

La Rai parteciperà al bando per il prossimo Festival di Sanremo pubblicato dal Comune matuzian. Lo ha deciso il Cda di viale Mazzini convocato per deliberare in merito.

Secondo quanto evidenziato dall’ente di Stato è stata una decisione obbligata per rispettare i termini previsti dal Comune, che ha emanato la manifestazione di interesse, alla quale si deve partecipare entro il 19 maggio.

La gara, però, potrebbe anche non svolgersi, in quanto il 22 maggio il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi sulla sentenza del Tar, che ha obbligato il Comune pubblicarla.