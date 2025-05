Un nostro lettore, Marco Benzone, amico di Stefano Di Lorenzo, il 55enne morto ieri schiacciato da un camion durante alcuni lavori in via Val D’Olivi, ci ha scritto per ricordarlo:

“Ho condiviso con te e con tutti i ragazzi gli anni più belli della mia vita... in sala giochi. Io alla cassa e tu Stefano, insieme a tutta la compagnia, con le vostre risate, i vostri scherzi. Sei stato e siete stati meravigliosi. Restiamo noi, nel ricordo di te... sempre nel cuore... i ragazzi della sala giochi”.