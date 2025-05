Arma di Taggia: aperta la nuova strada tra via Sant’Erasmo e via Nazario Sauro, termina così il primo lotto per la riqualificazione di Park 24

È stata aperta nelle scorse ore la nuova viabilità a senso unico che collega via Sant’Erasmo a via Nazario Sauro, nel centro di Arma di Taggia. La realizzazione di questa nuova arteria, situata a sud del cantiere di Park 24, dove un tempo passava il bypass della pista ciclopedonale, rappresenta un importante passo avanti per la mobilità cittadina: migliora la circolazione veicolare e contribuisce ad alleggerire il traffico sul lungomare e in via della Stazione. Questa strada sarà inoltre l’accesso al futuro parcheggio interrato nell’area dell’ex stazione ferroviaria.

L’intervento ha visto l’allargamento della sede stradale, la costruzione di muri di contenimento, il rialzamento del piano viabile, l’asfaltatura completa, la realizzazione di un camminamento pedonale da un lato e stalli per motocicli dall’altro, e una riqualificazione complessiva dell’area, arricchita da un’aiuola con filare di palme. Con questa apertura si conclude il primo lotto dei lavori, per un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro, che ha incluso anche la messa in sicurezza dell’intero stabile di Park 24. Il prossimo passo, previsto per settembre, sarà l’avvio dei lavori esterni per la riqualificazione dell’intera area dell’ex stazione. Una volta ultimati, sarà possibile ricongiungere la pista ciclabile. Il centro di Arma cambierà radicalmente volto, offrendo nuovi spazi per la comunità, giochi per bambini, aree verdi, zone relax e aree dedicate all’attività all’aria aperta. Contestualmente si procederà con l’ultimazione e l’apertura del primo piano del parcheggio interrato, che ospiterà circa 160 parcheggi a rotazione e 20 box auto. La conclusione di questa seconda fase è prevista per la fine del 2026. Terminata questa parte del progetto, si potrà proseguire con la realizzazione del secondo piano interrato, che metterà a disposizione della cittadinanza ulteriori parcheggi.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Siamo ormai giunti a un punto cruciale, che porterà al risanamento di una ferita che per troppo tempo ha diviso in due il centro cittadino. Si tratta di un’opera strategica, destinata a diventare volano turistico ed economico, migliorando concretamente la qualità della vita per tutti noi. Ciò che un tempo sembrava un sogno nel cassetto, sta finalmente diventando realtà. Nonostante le difficoltà affrontate lungo il percorso - prosegue - con senso di responsabilità abbiamo saputo immaginare un futuro migliore per Arma: acquisendo la proprietà dell’area e realizzando un cronoprogramma ambizioso di opere pubbliche. I lavori eseguiti nell’ultimo anno, forse poco visibili, ma fondamentali, sono stati propedeutici per gli interventi che partiranno nei prossimi mesi. Ringrazio la ditta esecutrice per l’impegno profuso, gli uffici comunali, l’assessore ai Lavori Pubblici Espedito Longobardi e tutta l’amministrazione. Ma soprattutto desidero ringraziare i cittadini, che oggi stanno affrontando alcuni disagi causati dai lavori: disagi comunque meno spiacevoli rispetto a quelli provocati da un cantiere fermo nel cuore della città per oltre quindici anni. Abbiamo fatto una promessa, e la manterremo".