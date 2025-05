Pneumologia Imperia all'avanguardia: nuova EBUS e percorsi terapeutici avanzati per la salute respiratoria

Importante punto della situazione sullo stato dell'arte di pneumologia Imperia. Stamane infatti, ai media, sono stati declinati gli obiettivi raggiunti, come ad esempio la nuova strumentazione per svolgimento di tecniche di video-endoscopia polmonare con sistema ecografico endo-bronchiale EBUS (Endo Bronhcial Ultra Sound). Ma non solo, in tutto questo lungo periodo, sono stati messi a punto percorsi diagnostici e terapeutici con rilevanti ripercussioni positive sulla salute respiratoria della nostra popolazione di riferimento.

Per quanto riguarda le attività diagnostiche, sono state realizzate le aree della diagnostica endoscopica toracica e quella della diagnostica funzionale respiratoria. In ambito di diagnostica funzionale, negli anni si è costruito un team di Specialisti, Infermieri e Tecnici che hanno reso possibile lo svolgimento di tutte le attività diagnostiche necessarie al corretto inquadramento e alla terapia delle malattie polmonari che causano in diversa misura insufficienza respiratoria: tutte le procedure spirometriche, test da sforzo cardiopolmonare, misure di meccanica respiratoria e polisonnografia. Per queste procedure, la Pneumologia di Imperia è stata individuata dalla Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri quale Struttura di formazione a livello nazionale per Pneumologi che vogliano acquisire il master pst universitario in Disturbi Respiratori nel Sonno.

Dal fronte assistenziale, la Pneumologia dispone di un reparto suddiviso in due sezioni per accogliere 14 pazienti con autonomia respiratoria e malattie acute, 7 pazienti che richiedono ventilazione meccanica non invasiva e anche invasiva per via tracheostomica nella Unità di Terapia Semi Intensiva Respiratoria (UTSR) e 1 paziente con Malattia Neuromuscolare nell’ambiente assistenziale che abbiamo chiamato Stanza dell’Agapanto più di dieci anni fa nell'ambito di un progetto assistenziale per i malati affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Tutte le malattie respiratorie acute sono trattate nel reparto. In particolare, inoltre, la UTSR è l’unica unità di questo tipo riconosciuta in Liguria, e fornisce un supporto per malati con grave insufficienza respiratoria provenienti dalle Rianimazioni di ASL 1 e ASL 2. Infine il Day Hospital costituisce l’ambito di ricovero diurno finalizzato all’inquadramento diagnostico e alla programmazione terapeutica di pazienti che non hanno necessità acuta di ricovero ma richiedono percorsi complessi totalmente gestiti ed organizzati dal nostro team dedicato.

E ancora, numerose attività ambulatoriali affiancano quelle diagnostiche e di degenza, come un ambulatorio per l’Insufficienza Respiratoria cronica, uno per le Malattie Neuromuscolari, uno per i Disturbi Respiratori nel Sonno, uno per le Neoplasie Polmonari, uno per le Malattie Interstiziali Polmonari, uno per l’Asma Grave ed uno per la Riabilitazione Respiratoria.

Attività complesse che sono integrate in percorsi strutturati condivisi con altre Unità Operative aziendali e regionali per una interazione multidisciplinare, indispensabile per un moderno approccio al malato. Pertanto, i percorsi di pazienti particolarmente complessi sono condivisi con gli Specialisti della Oncologia, della Radiologia, della Anatomia Patologica, della Radioterapia e della Chirurgia Toracica per la cura dei malati con neoplasie toraciche e con le equipe delle Rianimazioni per i malati con grave insufficienza respiratoria, per citare solo i contesti a maggiore complessità.

Questa ampia e completa serie di attività diagnostiche ed assistenziali è stata riconosciuta anche a livello universitario, con inserimento dieci anni fa della nostra Pneumologia tra le Strutture di Pneumologia afferenti alla Rete Formativa Universitaria regionale.

“Il reparto di pneumologia dell'ospedale di Imperia – sottolinea il DG di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – dispone di un’offerta virtuosa, presente nella nostra Asl1, relativa ai servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Un'attività che è cresciuta sempre di più in questi anni, frutto di un grande lavoro di squadra fra le diverse professionalità presenti nonchè del prezioso apporto della formazione verso e dal sistema nel quale la struttura è inserita. Inoltre l'arrivo della nuova strumentazione per lo svolgimento di tecniche di video-endoscopia polmonare con sistema ecografico endo-bronchiale EBUS va ad implementare la proposta diagnostica e terapeutica della SC di Pneumologia, centro di riferimento per le patologie polmonari nella nostra provincia.”