eVISO a Slow Fish 2025: energia per la filiera, dalla terra al mare

Dall’8 all’11 maggio il Porto Antico di Genova ha ospitato Slow Fish 2025, la manifestazione di Slow Food dedicata alla sostenibilità della filiera ittica. eVISO, già partner di Slow Food per Cheese 2023, ha scelto di dare il proprio contributo all’evento, sostenendo le animazioni serali.

“Slow Fish racconta la filiera del mare con attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alle persone. Noi di eVISO ci riconosciamo in questi valori e accompagniamo da sempre tutte le filiere agroalimentari, dalla produzione al consumo finale. Anche l’energia può essere un anello intelligente di questa catena,” ha dichiarato Fabio Piletto, Area Manager di eVISO per la zona ligure, presente durante l’apertura.

La presenza di eVISO a Slow Fish si inserisce in una visione più ampia: quella di un’energia che abilita un impatto positivo sul mondo, promuovendo il risparmio energetico, l’efficienza e l’utilizzo di fonti rinnovabili certificate.

“Lavoriamo ogni giorno per offrire soluzioni concrete: monitoraggio dei consumi, analisi dei dati, consulenza strategica e servizi su misura per produttori, aziende, trasformatori e ristoratori. Un ristorante, ad esempio, può ridurre gli sprechi energetici e migliorare il proprio bilancio, con benefici immediati anche per l’ambiente”, prosegue Piletto.

Il Legame con la Liguria è solido e in continua crescita: tra le partnership spiccano quelle con il Mercato Orientale di Genova (MOG) e Confindustria Imperia, con la quale è attiva una convenzione riservata a tutte le Aziende associate, oltre ad essere unico fornitore del Consorzio Imperia Energia.

“Essere partner di Slow Fish per noi significa portare valore, visione e impegno. È un’occasione per condividere una cultura della sostenibilità che parte dai dati e arriva alle persone, passando per ogni anello della filiera. L’energia, se gestita bene, può davvero fare la differenza” ha concluso Piletto.

Per informazioni su eVISO: https://eviso.it/

Per contatti con l’Area Manager Fabio Piletto: piletto@eviso.it