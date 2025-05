Perinaldo: ritrovato un presunto ordigno bellico, mercoledì prossimo sarà off limits un'area del paese

Mercoledì prossimo sarà temporaneamente chiusa, al traffico veicolare e pedonale, un’area ben definita di Perinaldo, piccolo centro dell’entroterra, a causa del ritrovamento, il 28 aprile scorso da parte dei Carabinieri di Perinaldo, di un oggetto metallico sula scalinata dei Pozzetti all’angolo via Gramsci.

Visto che potrebbe trattarsi di un ordigno bellico è stato disposto il divieto di accesso al personale non autorizzato ai lavori di identificazione, dalle 11 di mercoledì e fino al termine delle operazioni di identificazione, in un’area perimetrata ed evidenziata in una planimetrica diffusa dal comune. La zona riguarda la strada provinciale al n° 59, via Gramsci, dal civico 24 a piazza Santa Croce (delimitata da frecce di colore verde), su tutta l’area di piazza Santa Croce, la strada provinciale al n° 61, via San Romolo (dal crocevia con la Sp 59 in via Genova fino al civico n° 6.

Il 32° Reggimento Genio Guastatori (Comando di Fossano), interverrà per una ricognizione ai fini della sola identificazione del presunto residuato bellico. Non verranno eseguite operazioni di bonifica tramite brillamento, disinnesco o rimozione dell’ordigno.