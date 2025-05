Successo per lo scambio culturale Cassini-Baden-Baden a Sanremo (foto)

Dal 2 al 9 maggio, 14 alunni della seconda P e T del Liceo Linguistico Cassini e 14 alunni della Klosterschule vom Heiligen Grab di Baden-Baden hanno partecipato alla seconda parte dello scambio culturale Italo-tedesco.

"Gli alunni accolti dalla nostra Dirigente scolastica - spiegano dal Cassini -, dott.ssa Mara Ferrero, hanno vissuto la quotidianità presso le famiglie ospitanti e hanno scoperto il nostro bellissimo territorio.

Il progetto, a cura delle professoresse Anna Varaldo e Stephanie Scheffer, è stato accompagnato da un saluto in Comune della Consigliera comunale, sig.ra Desiree Negri e dalla visita guidata della città, compiuta in modo eccellente da alcuni alunni della prof.ssa Tiziana Marchiani della 4 T. L‘esperienza è stata arricchita dalla visita al Museo di Villa Nobel, dall’escursione al Museo Oceanografico di Monaco Montecarlo, accompagnati dalle docenti Martina Guglielmi e Cecilia Solamito, e dalla visita del Museo dell‘Olivo di Imperia.

Una settimana intensa e proficua durante la quale i ragazzi hanno vissuto dei momenti indimenticabili che resteranno per sempre nella loro vita. Come si dice in tedesco: 'Irgendwas bleibt für immer…'. Grazie di cuore a tutte le famiglie che hanno reso possibile questo scambio!".