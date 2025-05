Confesercenti in prima linea per la sicurezza a Sanremo e Ventimiglia: "Segnali di cambiamento, ora servono fatti concreti"

Da diverso tempo la Confesercenti è impegnata in prima fila con una intensa attività di confronto con le istituzioni comunali e con la Prefettura, riguardo il tema della sicurezza nelle nostre città e in particolare a Sanremo e Ventimiglia.

“ In questi giorni stiamo notando dei segnali di cambiamento - dichiara Domenico Alessi, presidente cittadino - e per questo apprezziamo molto il lavoro svolto dalla Polizia Locale in via Martiri nella città dei fiori. Un’azione che auspichiamo sia solo l’inizio di quel piano annunciato dal Prefetto con rafforzamento delle forze dell’ordine e dei controlli".



“Attendiamo le nuove ordinanze sindacali di chiusura serale degli esercizi commerciali a rischio - aggiunge Sergio Scibilia, segretario provinciale -, l’arrivo di rinforzi nelle zone più delicate, nuovi controlli nelle attività commerciali sospette, forti azioni per rafforzare il controllo del territorio e il contrasto ai fenomeni di microcriminalità".

“Il direttivo cittadino di Confesercenti, nel frattempo - conclude Alessi - prosegue con l’attività di ascolto e di incontro con gli operatori, con in programma un’assemblea per ogni quartiere, per continuare la collaborazione con il Comune e la Prefettura.

“La città - conclude Scibilia - non deve avere zone franche e gli operatori fuori dalla zona della movida e del passeggio, devono ricevere la stessa attenzione e poter lavorare in tranquillità”.