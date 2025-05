Sanremo: previsioni del tempo 'farlocche', uno studio per produrle nella città dei fiori

Nel pomeriggio di venerdì 9 maggio presso la sede della Confcommercio di Sanremo si è tenuto un incontro tra l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, il Presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli e il Presidente zonale della Confcommercio di Sanremo, Andrea Di Baldassare. Al centro della riunione una problematica sempre più evidente: la scarsa attendibilità delle previsioni meteo nazionali per la provincia di Imperia e in particolare per la città di Sanremo.

Una situazione che, come evidenziato dai presenti, comporta gravi ripercussioni sull'economia turistica del territorio, scoraggiando prenotazioni e presenze anche nei periodi di alta affluenza, come accaduto durante le recenti vacanze pasquali. È noto da tempo come Sanremo goda di un microclima unico, spesso molto diverso da quello di altre località limitrofe o del resto della regione. Le previsioni meteorologiche su scala nazionale, tuttavia, non riescono a cogliere questa particolarità, diffondendo spesso dati imprecisi o negativi che non rispecchiano la realtà climatica locale.

Durante l'incontro, si è quindi manifestata la volontà comune di avviare uno studio per l'elaborazione di previsioni meteo da dedicare esclusivamente alla città di Sanremo. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema di informazione meteorologica affidabile e puntuale, da diffondere tramite i canali istituzionali e da utilizzare in chiave promozionale per rilanciare l'immagine turistica della città. L'iniziativa mira a tutelare e valorizzare il comparto turistico e il patrimonio climatico che rappresenta da sempre una delle principali risorse di attrattività del territorio.

L’assessore Sindoni nel concludere la riunione, ha annunciato la convocazione di un prossimo tavolo di lavoro per ragionare sul nuovo progetto.