Sanremo: lunedì un menù speciale nelle mense scolastiche in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia

Lunedì prossimo, in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, nelle mense scolastiche cittadine verrà servito un menu speciale composto da riso allo zafferano, formaggio Asiago, carote all'olio, frutta di stagione e gallette di mais al posto del pane. Il Comune di Sanremo ha infatti aderito all'iniziativa "Tutti a tavola, tutti insieme", che prevede la somministrazione di un pasto senza glutine per tutti i bambini nelle mense delle scuole dell’infanzia e primaria.

L’iniziativa viene svolta in collaborazione con l'AIC (Associazione Italiana Celiachia) e Camst. Agli studenti verrà poi consegnato materiale informativo sulla celiachia e alcune schede di gioco dedicate. “Come Comune abbiamo voluto aderire a questo progetto per l’importanza di sensibilizzare e informare le nuove generazioni, oltre che le loro famiglie, sul tema della celiachia – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Siamo infatti fortemente convinti che una società più inclusiva sia una società migliore per tutti”.

Nelle scuole coinvolte della città di Sanremo saranno serviti 2.300 pasti sui 33 mila stimati in tutta la Liguria. “All’interno delle scuole abbiamo la presenza di diversi bambini celiaci o con specifiche intolleranze riguardo il glutine – spiega la nutrizionista Chiara Roncallo – c’è quindi la necessità di favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza tra i loro coetanei, promuovendo inclusione, rispetto e attenzione verso le esigenze alimentari di ciascuno”.

La celiachia può comparire a qualunque età e colpisce una persona ogni 100. Chi ha questa malattia non può mangiare il glutine, che è una sostanza che si trova in alcuni cereali come il grano e l’orzo. Chi è celiaco non può quindi consumare pasta, pane, biscotti, merendine o torte.