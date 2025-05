Al Liceo Aprosio di Ventimiglia in arrivo il nuovo stallo di sosta per persone con disabili

Buone notizie per gli studenti e le famiglie del Liceo Aprosio di Ventimiglia. La richiesta di adeguamento dello stallo di sosta riservato alle persone con disabilità in via Don Bruno Corti è stata ufficialmente accolta e calendarizzata dalla Polizia Locale.

Secondo quanto comunicato dal Comandante dalla Polizia Locale Sandro Villano, l'intervento è già stato inserito nella lista dei lavori di segnaletica stradale che verranno realizzati dalla ditta appaltatrice entro la fine del mese di giugno, salvo imprevisti. Il nuovo stallo, che sarà collocato strategicamente all'inizio della via per garantire un accesso più agevole alla struttura scolastica, rappresenta un importante passo avanti per migliorare l'accessibilità dell'istituto per gli alunni con disabilità.



"Siamo soddisfatti della risposta ricevuta dalla Polizia Locale, che dimostra attenzione verso le esigenze di tutti gli studenti", ha commentato Ernesto Basso, Presidente del Comitato PEBA -Città di Ventimiglia-, "L'inclusività è uno dei valori fondanti della nostra comunità e questa realizzazione contribuirà a rendere la scuola ancora più accessibile".

La notizia è stata accolta con favore dall'Associazione Amici dei Disabili che si occupa di disabilità e diritti alla mobilità, che da tempo sollecitava l'Amministrazione Comunale in tal senso. L'adeguamento dello stallo rappresenta infatti un piccolo ma significativo passo verso una città più inclusiva e attenta alle necessità di tutti i cittadini.