Ventimiglia, riqualificazione del Tennis club a Peglia. Forza Italia: "Zona a lungo trascurata, è necessario un intervento"

Il Tennis club in via Peglia a Ventimiglia potrebbe essere riqualificato con un project financing. A spingere per un intervento in quell'area abbandonata e in totale stato di degrado ormai da anni è il partito di Forza Italia.

L'area, diventata un rifugio per i migranti, è stata, infatti, più volte sgomberata dalla forze dell'ordine. "Come Forza Italia, vogliamo esprimere con determinazione il nostro sostegno al progetto di riqualificazione del Tennis Club di Ventimiglia, situato nella zona del Peglia" - dice Forza Italia Ventimiglia - "Il Tennis Club ha rappresentato per anni un punto di riferimento per molti ventimigliesi, giovani e meno giovani ma è evidente che la situazione in cui versa è una situazione di abbandono totale. Per cui riqualificare il Tennis Club vuol dire dare nuove opportunità ai nostri ragazzi con spazi sportivi all’altezza e restituire dignità e decoro urbano a una zona troppo a lungo trascurata".