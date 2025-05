A Ospedaletti dal 19 al 25 maggio arriva "Piccolo Festival – Festival del Libro per Ragazzi"

A Ospedaletti dal 19 al 25 maggio si svolgerà la sesta edizione del “Piccolo Festival – Festival del Libro per Ragazzi” presso il centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta.

L'imminente edizione 2025 che ha come sottotitolo la frase 'Parole che aprono mondi' verrà presentata e lanciata al di fuori dei confini locali dal prestigioso palco del Salone Internazionale del Libro di Torino in calendario dal 15 al 19 maggio.

Unico 'festival letterario' selezionato nella regione Liguria per essere ospite a Torino, il Piccolo Festival per due giorni avrà a disposizione uno stand tutto suo durante il fine-settimana clou dell'evento internazionale torinese.

A gestire lo stand sarà Vanessa Donzelli responsabile dell'Ufficio Turismo e Cultura del Comune cui spetterà il compito di promuovere il Piccolo Festival e le altre iniziative letterarie che si svolgono a Ospedaletti nel corso dell'anno, oltre ovviamente a promuovere 'turisticamente' le bellezze e le attrattive turistiche della cittadina.