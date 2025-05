'Vento di Ponente – Cambio di Rotta': terza tappa 2025 di Nave Italia con 14 giovani per un progetto di inclusione

All’interno della Campagna 2025, prende il via la terza tappa che vede protagonista il progetto “Vento di Ponente – Cambio di Rotta”, realizzato in collaborazione con ASL1 Liguria e rivolto a ragazze e ragazzi coinvolti in percorsi di inclusione. Il progetto, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio con partenza da Portoferraio e arrivo a Civitavecchia, è promosso dal Centro di Salute Mentale di Bordighera (Asl 1 Imperiese) con il sostegno dell’associazione Lions Distretto 108 Ia3 e i suoi sette Club territoriali, del Club Sanremo Ufficiali d’Italia e del Gruppo GVM Care & Research - Ospedale Saint Charles.

A bordo del brigantino di proprietà della Fondazione, condotto da un equipaggio della Marina Militare, saliranno quattordici giovani adulti tra i 19 e i 25 anni, già coinvolti in percorsi di crescita personale e sviluppo relazionale. L’esperienza rappresenta una tappa significativa all’interno di un programma più ampio finalizzato a rafforzare la fiducia in sé stessi, le competenze relazionali e l’autonomia. “Vento di Ponente – Cambio di Rotta” si inserisce pienamente nel metodo educativo sviluppato dalla Fondazione Tender To Nave Italia, che da oltre 15 anni promuove la cultura della solidarietà e dell’inclusione attraverso la vita di bordo. La condivisione quotidiana con l’equipaggio della Marina Militare e gli operatori, l’immersione nella dimensione marinaresca, il rispetto dei ruoli e l’assenza di barriere gerarchiche rappresentano stimoli preziosi per accrescere la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.

Asl 1 garantisce il coordinamento scientifico e la gestione del progetto, a cura di un’équipe multidisciplinare composta dallo psichiatra Marco Mollica, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, dalla psicologa Svenja Carlone (capoprogetto), dalla psicologa Debora Aricò, dall’educatrice professionale Elena Triveri e dalla terapista della riabilitazione Claire Bernocchi. “Chi vive una condizione di sofferenza affronta difficoltà che gravano sulla qualità della propria vita. Questa diciottesima stagione raccoglierà altre centinaia di testimonianze che mostreranno come ciascuno sia capace di scoprirsi nuovo, diverso, più abile di quanto lui stesso pensasse prima di imbarcarsi su quell’incredibile veliero”, dichiara il Prof. Paolo Cornaglia Ferraris, Direttore Scientifico della Fondazione Tender To Nave Italia ETS.

“La nostra iniziativa rappresenta un passo significativo verso l'inclusione e il superamento di pregiudizi” - dichiara la Dott.ssa Maria Elena Galbusera, Direttore Generale di Asl 1 - Questo progetto educativo e formativo, condotto a bordo di un brigantino a vela grazie alla collaborazione con la Marina Militare, offre ai partecipanti l'opportunità di esplorare nuove abilità attraverso un’esperienza unica e condivisa.”

“Vento di Ponente – Cambio di Rotta è un esempio virtuoso di rete tra enti pubblici, associazioni e fondazioni - sottolinea il Dott. Marco Mollica - Portiamo a bordo il frutto di un anno di lavoro con questi ragazzi: il mare e la convivenza rappresentano per loro un'opportunità straordinaria di crescita, confronto e scoperta di sé.”

Il progetto è sostenuto anche dalla Croce Rossa Italiana, che garantirà il trasporto dei partecipanti fino all’imbarco, e dal Nucleo Carabinieri CITES di Imperia, che ha contribuito con attività didattiche e formative.

La campagna proseguirà con “Una nuova rotta verso la longevità in salute”, il progetto promosso dal CHL – Centre for Healthy Longevity dell’Università degli Studi di Bergamo, dedicato alla salute mentale e rivolto a persone tra i 60 e i 75 anni con fragilità psicologiche, sociali o relazionali. La navigazione è prevista dal 20 al 24 maggio lungo la tratta Civitavecchia – Gaeta.