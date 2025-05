Aromatica 2025, a Diano Marina il taglio del nastro a Diano Marina per la dodicesima edizione della rassegna (foto e video)

È ufficialmente partita la dodicesima edizione di Aromatica – profumi e sapori della Riviera Ligure, la rassegna che celebra le erbe aromatiche e le eccellenze enogastronomiche della Liguria. Il centro pedonale di Diano Marina si è trasformato in un vivace palcoscenico di gusto, profumi e tradizione, accogliendo migliaia di visitatori curiosi e appassionati del buon cibo.

Le interviste

: sin dal mattino, i produttori locali hanno iniziato ad accogliere i visitatori, offrendo un viaggio sensoriale attraverso le tipicità liguri. Protagonisti assoluti: l’olio extravergine di oliva, le olive in salamoia, i vini del Ponente, i formaggi d’alpeggio e una varietà di prodotti artigianali che raccontano l’anima gastronomica del territorio.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si è tenuta sul palco di piazza Martiri della Libertà, cuore pulsante dell’evento, alla presenza delle autorità locali, organizzatori, produttori e pubblico. Con il tradizionale taglio del nastro, è stata aperta ufficialmente una tre giorni che si preannuncia ricca di eventi e attività per tutti i gusti: showcooking con chef di fama, laboratori per bambini, degustazioni guidate, incontri con esperti del settore, musica dal vivo e performance artistiche.

Nel video le interviste al vicepresidente della Regione Alessandro Piana, agli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, al sindaco Cristiano Za Garibaldi e al presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.

Aromatica 2025 non è solo un’occasione per gustare e acquistare prodotti tipici, ma un evento culturale e sociale che valorizza il territorio e promuove la sostenibilità, la filiera corta e la qualità delle produzioni locali.

L’appuntamento prosegue fino a domenica, con un calendario fitto di iniziative che coinvolgeranno l’intera cittadina e renderanno omaggio alla ricchezza gastronomica della Riviera Ligure.

Questo il programma completo degli eventi di oggi, venerdì 9 maggio:

ore 11: cerimonia di inaugurazione 12ª edizione “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”

ore 13: “Aromaticocktail”, concorso riservato a barman professionisti, a cura di Aibes

ore 15: “Riviera”, cooking show dello chef stellato Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura, Serralunga d’Alba, Cn) in collaborazione con Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

ore 15.30: “I profumi dei romani attraverso i reperti del Museo Civico del Lucus Bormani”, a cura dello staff del Museo

ore 16: “Viaggio tra le birre artigianali della Liguria”, degustazione e intervento di alcuni produttori

ore 16: “Bosco e Riviera, una sinfonia di sapori tra la Liguria e Tortona”, cooking show della chef Anna Ghisolfi (Rist. Anna Ghisolfi, Tortona, Al)

ore 16.45: “Zero Waste, il futuro è oggi”, cooking show dello chef Davide Cristaldi (De Gustibus, Chieri, To)

ore 17: “Mille e una stroscia, la vera storia della stroscia di Pietrabruna”, a cura di Barbara Vatteone del laboratorio “La Colombiera”

ore 17.30: “Brandaconiglio”, cooking show dello chef Davide Bisato (Bona a Vui, Pompeiana, Im)

ore 18: “Il Moscato di Canelli”, presentazione e degustazione, a cura di Davide Canina e dell’Associazione Produttori Moscato di Canelli ore 18.15: “Gnocchetti di castagne al sugo di funghi porcini”, cooking show dello chef Paolo Riolfo (Hotel Villa Elia, Calizzano, Sv)

Per una pausa gustosa, l’area street food in corso Roma Est sarà attiva dalle ore 10:00 alle 21:30, con proposte gourmet.

Il programma aggiornato di Aromatica è disponibile al link https://aromaticadianese.it/programma/



Aromatica proseguirà fino a domenica 11 maggio con un fitto calendario di eventi, tra cui cene a 4 mani, il Campionato del Mondo di Pesto Genovese al Mortaio e lo spettacolo musicale di Alis Ray sabato sera.

(Foto e video Christian Flammia)