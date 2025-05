Ventimiglia, scontro tra auto e due moto in corso Genova: ferito un 16enne

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ventimiglia, in corso Genova. Lo scontro, avvenuto intorno alle 13.38, ha coinvolto un’auto e due motociclette, causando il ferimento di tre persone, tra cui un ragazzo di 16 anni.

Ad avere la peggio è stato proprio il minorenne, che ha riportato la frattura di un gomito e una lussazione alla spalla. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo. Le sue condizioni, seppur serie, non sono fortunatamente gravi.

Gli altri due feriti, coinvolti nel sinistro in maniera più lieve, sono stati invece accompagnati per accertamenti al pronto soccorso di Bordighera.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto, che è ancora in fase di accertamento.