Sanremo: non solo piazza Eroi, in molti segnalano lavori a rilento (o fermi) ai giardini Regina Elena (Foto)

Si parla molto dei problemi di avanzamento dei lavori di piazza Eroi Sanremesi ed ora ci vengono segnalati anche quelli dei Giardini Regina Elena.

E’ stato rifatto il belvedere ma sono ancora presenti le impalcature mentre il lavoro sembra al momento parziale. Secondo il racconto di alcuni frequentatori della zona l’intervento sta andando a rilento e spesso il cantiere è deserto.

Sempre secondo alcuni residenti, anche i lavori a ridosso del Santuario di Madonna della Costa sono fermi da un anno e, pure la scala che porta lungo il Don Orione non versa in buone condizioni e non è decisamente ben mantenuta.