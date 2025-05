Sanremo: è morta Renza Andrietti, per decenni ha condotto il notissimo ristorante 'La Pignese' in piazza Sardi

E' morta questa mattina, all'età di 97 anni, Renza Andrietti, notissima ristoratrice di Sanremo che, nel 2019 ha ricevuto il ‘Premio San Romolo’ per l’imprenditoria. Nata a Bordighera il 4 febbraio 1928, fino all'ultimo ha portato avanti con il figlio Marco il rinomato ristorante ‘La Pignese’.

L'attività fu fondata nel 1919, proprio 100 anni fa, da Giacomo Ventimiglia, appena tornato dai campi di battaglia della Grande Guerra, e dalla moglie Lina. Il figlio Mario, che si dedicò da giovane professionalmente al calcio (Sanremese, Juventus e Sampdoria, divenendo una icona dello sport cittadino), non fu in grado di aiutare i genitori, cosa che fece invece proprio Renza Andrietti che aveva sposato nel 1949. Dopo la scomparsa dei suoceri, di fatto da sola, si occupò di quanto occorreva per il ristorante: la provvista delle materie prime, l'asta del pesce, il rifornimento dei vini, la cura e programmazione della cucina. Il figlio Marco, che rappresenta la 3a generazione, ha oggi le redini dell'azienda mentre il fratello Franco, dopo aver gestito diverse attività di commercio, ora ha un ristorante proprio a fianco de 'La Pignese', il 'Tipico'.

La camera ardente per Renza Andrietti sarà allestita da domani mattina, presso la camera mortuaria dell'ospedale 'Borea'. I funerali saranno celebrati l'unedì prossimo alle 15:30 alla parrocchia della Marina in piazza Bresca.

Alla famiglia Ventimiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.