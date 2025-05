Lutto anche per la Confartigianato di Imperia per la scomparsa di Renza Andrietti Ventimiglia, nota imprenditrice nel campo della ristorazione, ma soprattutto amica. L'associazione di artigiani la ricorda come una donna forte e dalla grande tempra.

Ai figli e alla famiglia di Renza vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la Confartigianato. In occasione del 70°anniversario di Confartigianato Imperia, Renza aveva raccontato la sua storia.