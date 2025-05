Sanremo: scomparsa della ristoratrice Renza Andrietti, il ricordo del Senatore Gianni Berrino

Anche il Senatore Gianni Berrino ha ricordato Renza Andrietti, scomparsa questa mattina all’età di 97 anni:

“Spesso, forse troppe volte, si scrive se ne è andato un pezzo di storia. Purtroppo, questa volta non è né fuori luogo né esagerato. Renza è stata un pezzo di storia di Sanremo, di cui conservava con rigore le ricette tipiche e l’orgoglio sanremasco. La Pignese il suo regno. Me ne parlava con affetto mio nonno che lì cucinò, qualche decennio fa. Affetto condiviso da me. Affetto che le ha sempre tributato la sua clientela. Un forte e tenero abbraccio a Marco e Franco, ai tanti nipoti e alla famiglia. Riposa in Pace Renza”.