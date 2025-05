Sanremo: iniziato lo spoglio per l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Ha preso il via questa mattina – e si concluderà lunedì – lo spoglio dell’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). Saranno eletti 31 studenti che, il 27 maggio, si riuniranno per l’elezione del sindaco.

“Accogliamo con grande piacere l’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - Un’iniziativa che ha l’obiettivo di far comprendere ai più giovani il funzionamento della macchina pubblica, favorendo al tempo stesso la partecipazione alla vita cittadina. Attraverso quest’assise possono infatti discutere su aspetti legati alla loro età, avanzando poi all’Amministrazione comunale le proposte condivise. Complimenti quindi a tutti i ragazzi e le ragazze che si sono messi a disposizione per rendersi portavoce delle necessità dei propri coetanei. Attediamo i frutti di questo lavoro per rispondere in maniera adeguata alle loro aspettative”.