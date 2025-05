Sanremo: torna ‘Danzare per la vita’, tra arte e solidarietà il 17 maggio al Teatro dell’Opera del Casinò

Torna anche quest’anno, sempre nel segno della solidarietà, il festival “Danzare per la vita”. Il 17 maggio, dalle 20.30 al Teatro Casinò di Sanremo, la diciottesima edizione della manifestazione nazionale fondata da Tony Del Core e sua figlia Deyla Del Core. Un evento che per la terza volta di seguito è volto a sostenere con parte del ricavato dei biglietti la missione dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, organizzazione con sede legale e radici al “Gaslini” di Genova impegnata da oltre trent’anni a promuovere la ricerca scientifica sui tumori cerebrali infantili e sul neuroblastoma, tumore solido extra-cranico tra i più comuni in età pediatrica.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio morale di Comune di Sanremo, Regione Liguria, Teatro Casinò di Sanremo e di ENDAS Ente Sportivo Italiano. Per la prima parte della serata è previsto l’intervento di Mirco Ponzoni, responsabile del Laboratorio Terapie Sperimentali in Oncologia all’istituto pediatrico “Gaslini” di Genova. Protagonista sempre la danza con la partecipazione di scuole provenienti da diverse regioni italiane e per tante forme di espressione: danza contemporanea, moderna, hip hop, danza classica, danze caraibiche. Dunque, un festival ricco di sfumature per la direzione artistica di Deyla Del Core. Il tutto verrà scandito dalla presentazione affidata a Tony Del Core e ad Agata Reale, ballerina nota al grande pubblico televisivo per aver partecipato alla sesta edizione di “Amici”. In scaletta anche la partecipazione come ospite speciale del conduttore televisivo Valerio Merola, pioniere dei talent show in Italia.

La giuria per l’assegnazione del trofeo “Danzare per la vita” è presieduta da Luciano Cannito, coreografo, regista, presidente del Teatro Nazionale della Città di Napoli. E ne fanno parte altre figure esperte di settore: Cinzia Ceglie, Antonio Fini, Simona Del Nigro, Giacomo Molinari. Un altro premio, il trofeo 'Danzare per la vita web', verrà assegnato con il voto del pubblico che seguirà la diretta streaming. Per ulteriori informazioni sul festival e su come votare da casa è possibile scrivere a danzareperlavita2025@gmail.com o telefonare al numero 340-7346457.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare in prevendita il 17 maggio dalle 15 alle 17 al botteghino del Teatro Casinò di Sanremo.