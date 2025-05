Sanremo: l'associazione Forum organizza un incontro per parlare del 'burnout' sul tema 'Oltre il limte'

L'associazione culturale Forum Sanremo organizza per domani, venerdì 9 maggio, un incontro dal titolo "Oltre il limite". Si parlerà di Burnout e di gestione strategica delle emozioni. Anche se il tema nasce per chi lavora in contesti d’emergenza, saperlo affrontare è importante per chiunque voglia imparare a riconoscere i segnali e a gestire meglio le proprie energie emotive.

Il Burnout è una sindrome da stress lavorativo definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come uno stato di stress cronico non gestito, che porta a un esaurimento emotivo, fisico e mentale e può colpire chiunque si trovi a gestire troppo a lungo stress, responsabilità, richieste continue al lavoro, in famiglia o nella vita in generale. È caratterizzato da una sensazione di completo esaurimento delle energie, distacco dal lavoro e una ridotta capacità di realizzazione personale. La sindrome non è una malattia a sé stante, ma piuttosto un insieme di sintomi che possono avere un impatto significativo sulla salute fisica e mentale.

Relatrici del convegno: Maria Cristina Nardone – Fondatrice del Counsel Coaching Breve Strategico®, consulente e formatrice in problem solving e comunicazione efficace e Raffaella Martini – Infermiera Counsel Coach Strategica, supervisor ICCF, esperta di Burnout e benessere nelle organizzazioni sanitarie e d’emergenza. Il tema verrà introdotto da Simona Rossi, vicepresidente dell'associazione Forum Sanremo e CounselCoach. L'incontro si terrà a Sanremo, Palazzo Roverizio, in via Escoffier, domani alle 18. L'ingresso è libero.