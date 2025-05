Sanremo: guidiamo in sicurezza, sabato prossimo in piazza Colombo educazione e divertimento per i bambini tra i 6 e i 12 anni

Sabato prossimo, piazza Colombo a Sanremo si trasformerà in un circuito educativo e divertente per bambini dai 6 ai 12 anni grazie all’evento “Junior Bikers – Dream Experience”, una giornata pensata per trasmettere ai più piccoli i valori della sicurezza stradale e della guida responsabile. L’evento, organizzato dalla Polizia locale nell’ambito del Progetto “Guido bene, guido sicuro!” con il supporto del Moto Club BMS e della Croce Bianca Imperia, si svolgerà in due fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Il programma è ricco e coinvolgente:

10–11: attività pratiche sulle minimoto per giovani partecipanti

11–11:30: simulazione di soccorso e dimostrazione di rianimazione a cura della Croce Bianca Imperia

11.30–12: intervento della Polizia locale sul tema della sicurezza stradale, con momenti di dialogo e spiegazioni adatte anche ai più piccoli

14-17: ripresa delle attività sulle minimoto nel pomeriggio.

Un’occasione unica per avvicinare i ragazzi al mondo delle due ruote in un ambiente sicuro, educativo e divertente, con la presenza di professionisti pronti a trasmettere buone pratiche e consigli preziosi. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.guidobeneguidosicuro.org.