Sanremo: conferimento sbagliato e mancato ritiro, alla Madonna della Costa degrado tra i rifiuti (Foto)

Un nostro lettore, Andrea, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado nella zona della Madonna della Costa a Sanremo, in relazione al conferimento ed al ritiro dei rifiuti:

“Ieri era giornata per l’indifferenziata (sacchi grigi) e per il biologico (sacchi piccoli giallo chiaro nei cestelli). Lo spettacolo che si vede di fronte al tabacchino, nella zona della Madonna della Costa è invece quello delle foto che invio. I sacchi grigi per l’indifferenziata (molti) e quelli gialli grandi per la plastica che dovrebbero essere messi il lunedì. Per di più, a vedere in trasparenza, c'è anche del biologico ma nei sacchi sbagliati, c'è plastica ed alluminio quando non è il giorno di raccolta. E nessuna raccolta da parte di Amaie, almeno per chi ha messo nel giorno giusto la spazzatura giusta. Tutto lasciato lì. Come si vede ho fotografato anche il bidone del vetro. Straripante e ovviamente con bottiglie disposte ai suoi piedi. Anche in questo caso nessuna raccolta”.