Sanremo: approvata la proposta di rigenerazione urbana per la realizzazione dell’Ostello della Gioventù

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la proposta di rigenerazione urbana con il cambio di destinazione d’uso, propedeutico al progetto di recupero dell’ex convento dei gesuiti in via Palazzo, che ne prevede la trasformazione in 'Ostello per la Gioventù'. L’immobile, attualmente in stato di abbandono, sarà infatti riconvertito in attività turistico ricettiva su proposta della Piemmequattro Srl, la società del gruppo che fa capo a Walter Lagorio che ha acquisito l’immobile da Amaie e che costruirà la struttura ricettiva. Nel 2001 ha aderito al PInQUA (Programma innovativo per la qualità dell’abitare), con un intervento che prevede un restauro complessivo, comprensivo di parziali demolizioni e riordino della facciata, per una stima dei lavori di 4.569.800 euro. Un progetto (dell'arch. Marco Calvi) di recupero di un immobile storico, per il quale è stato valutato il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e privato.

“Questo progetto permetterà di risanare un immobile di grande pregio e di ampliare l’offerta turistico-ricettiva in un ambito storico molto importante della nostra città – dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – L’intervento ricade infatti in un’area centrale di notevole interesse storico, architettonico e commerciale, per la quale sono già state messe in atto numerose iniziative di rigenerazione all’interno del progetto PInQUA. L’ostello sarà rivolto ad un target giovane, che quindi avrà la possibilità di essere ospitato a Sanremo, scoprendone le bellezze del territorio e praticando attività sportive all’aria aperta”.

Il progetto prevede alcune azioni volte a promuovere iniziative culturali e sportive legate alla natura e ai luoghi di interesse. All’interno dell’ostello, infatti, dovrà essere ricavato un locale adibito a ricovero delle biciclette e saranno attivate collaborazioni per escursioni, trekking, bike, MTB, DIVE e altre attività legate alla natura. Saranno poi promosse collaborazioni anche con associazioni locali per iniziative culturali e visite turistiche a Sanremo e dintorni, in particolare nella Pigna e nei “Percorsi calviniani”.