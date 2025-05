Migranti a Ventimiglia, Forza Italia: "Garantire un'accoglienza dignitosa" (Foto)

"Siamo aperti al dialogo per trovare una soluzione condivisa sull'accoglienza dei migranti" - dice il segretario cittadino Gabriele Amarella a nome di Forza Italia Ventimiglia che ribadisce la propria disponibilità al dialogo con tutte le forze della maggioranza cittadina per individuare soluzioni efficaci e condivise in merito all'accoglienza dei migranti.

"E' vero che i numeri sono notevolmente migliorati grazie alle politiche governative ma sotto il ponte alle Gianchette bisogna intervenire per garantire sicurezza al quartiere e dignità a degli esseri umani" - afferma Amarella - "Smantellare tende e non creare una soluzione alternativa vuole dire mettere la polvere sotto il tappeto e aspettare un nuovo rinsediamento nel giro di qualche giorno. Siamo aperti a qualsiasi soluzione che garantisca sicurezza e vivibilità per la nostra comunità, che restano le vere priorità del nostro mandato amministrativo".

Forza Italia sottolinea l'importanza di distinguere tra le diverse categorie di migranti, proponendo "un punto di ristoro, primo soccorso delle persone più vulnerabili e centri emergenziali mentre per chi delinque l'unica via è il centro di permanenza per i rimpatri. Non siamo certamente un albergo a cielo aperto, anche perché i stessi migranti dopo qualche giorno di pausa riprendono il loro cammino per cercare fortuna nel nord Europa".

"Tale approccio mira a garantire un'accoglienza dignitosa per chi ne ha bisogno, evitando al contempo il degrado e i bivacchi nel centro urbano o nei quartieri, come le Gianchette, evitando così che questi soggetti diventino manodopera della criminalità organizzata" - mette in risalto.