Acqua: interrogazione del PD a Pichetto e Urso sulle tariffe idriche in provincia di Imperia

"Il problema delle tariffe dell'acqua nella provincia di Imperia il cui servizio idrico è gestito da Rivieracqua necessita di una attenzione governativa e non solo locale: la mia interrogazione al ministro dell'Ambiente e al ministro delle Imprese chiede che il Governo nazionale si occupi del caso". Così, in una nota, il deputato ligure del Pd Luca Pastorino che spiega come "la tematica delle tariffe dell'acqua, infatti, già dalla fine del 2023 in poi ha rappresentato una delle problematiche più rilevanti per l'intero territorio: gli aumenti della tariffa unica: "Di fatto ad oggi non approvata dall'Autorità competente Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), nonostante la messa in mora della stessa, stanno causano svantaggi enormi ai cittadini e alle imprese del territorio, che spesso non riescono a far fronte al pagamento della fornitura".

"Purtroppo - prosegue Pastorino - si sono moltiplicate le segnalazioni di disagi economici tra famiglie e imprese del territorio. Del problema si sono già occupati i consiglieri di minoranza in consiglio comunale a Imperia (Bracco, Modaffari e Bozzano) e i consiglieri regionali del Partito democratico. Ma la mancata approvazione da parte di Arera dell'aggiornamento tariffario sta mettendo in ginocchio un intero territorio: occorre intervenire al più presto a livello centrale", conclude l'esponente dem.