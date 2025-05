Credit.Com Liguria in liquidazione: convocate le Assemblee separate

Sono convocate le Assemblee Separate

Alle ore10 presso la sede di Spezia, Via del Prione 45;

alle ore 12 presso la sede di Genova, Via Balbi 38B;

alle ore 16 presso la sede di Savona, Via Paleocapa 3;

alle ore 18 presso la sede di Imperia, Via Bonfante 29.



giovedì 22 maggio 2025 in prima convocazione ed in seconda convocazione venerdì 23 maggio 2025 p.v., per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:



Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2024;

Nomina Organi sociali

Varie ed eventuali;



l’assemblea è convocata in presenza

Con il medesimo O.d.G. è convocata

l’Assemblea Ordinaria, in modalità telematica, il 3 giugno 2025 ore 15 presso la sede di Savona Via Paleocapa 3 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 4 giugno p.v. ore 15 presso la sede di Savona Via Paleocapa 3.

I delegati dalle assemblee territoriali riceveranno il link per il collegamento.