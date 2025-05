Ventimiglia: scontro tra un'auto e uno scooter in frazione Latte, 19enne portato in elicottero al Santa Corona

Un giovane di 19 anni è stato trasportato in elicottero, in codice rosso di massima gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7 in frazione Latte a Ventimiglia.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava viaggiando a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora in via d’accertamento, si è scontrato con un’auto in via della Resistenza nella frazione frontaliera.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e gli agenti del Commissariato di Ventimiglia. Il giovane, che ha riportato la frattura scomposta ed esposta della gamba sinistra, è stato prima curato sul posto e poi portato a bordo di Grifo all’ospedale pietrese.