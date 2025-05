Nel prossimo fine settimana anche alcuni studenti della nostra provincia al 'Viaggio della Memoria' dell'Aned Imperia-Savona

In occasione dell'80° anniversario della liberazione dei campi di sterminio nazisti di Dachau, Harteim, Gusen, Ebensee e Mauthausen la Sezione Aned di Savona-Imperia organizza, dall'8 al 12 maggio, il viaggio della Memoria con la visita nei luoghi dello sterminio nazista.

Anche quest'anno protagonisti saranno gli studenti degli Istituti Superiori delle due province che saranno circa una cinquantina partecipanti al concorso Aned 2025 e selezionati dalla commissione, che parteciperanno in rappresentanza della provincia di Imperia al Viaggio della Memoria, e che saranno accompagnati dal Presidente Simone Falco e dal Vice Presidente Jacopo Marchisio. Oltre alla partecipazione dei familiari degli ex deportati dagli altri dirigenti dell'Aned e dai rappresentanti delle Istituzioni e della scuola i nominativi ci saranno: Martina Ronco del Liceo Giordano Bruno di Albenga, Alice Calabria del Liceo Cassini di Sanremo, Matthias Cresta dell'Istituto Ruffini di Imperia, Federico Vinai dell'Istituto Ruffini di Imperia, Marco Debri dell'Istituto Ruffini di Imperia e Lucia Gabriel dell'Istituto Ruffini di Imperia.

Gli studenti accompagnati visiteranno i cinque campi di sterminio nazisti in Austria e Germania e domenica 11 maggio parteciperanno con la delegazione della Sezione ANED di Savona - Imperia alla Cerimonia Internazionale per ricordare la liberazione del campo di sterminio di Mauthausen, che fu aperto dalle SS l'8 agosto 1938 subito dopo l'annessione dell'Austria al Terzo Reich, dove furono sterminate più 200 mila persone (oppositori politici, ebrei, zingari, testimoni di geova ed omosessuali) è resto operativo sino al 5 maggio 1945. Oltre 1800 imperiesi vennero deportati e assassinati nei lager e, più della metà furono deportati in quello di Mauthausen-Gusen, da dove in pochissimi fecero ritorno a casa.

Sabato 10 maggio durante la Cerimonia per ricordare la liberazione del sottocampo di Gusen, verrà posata una targa per ricordare i deportati assassinato della provincia di Imperia.