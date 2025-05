Eccellenza ligure, Pigna dedica una giornata all'olio extravergine (Foto)

Pigna celebra l'eccellenza dell'olio extravergine. Domenica scorsa il paese ha ospitato una giornata interamente dedicata all'olio di qualità e alla cultura che lo circonda. In piazza Castello si è, infatti, svolta la presentazione della Guida agli extravergini 2025.

Slow Food val Nervia e Otto Luoghi Aps hanno presentato la nuova edizione di uno strumento indispensabile per orientarsi tra i migliori oli italiani, frutto di un'attenta selezione condotta da tecnici e degustatori. "L’olio extravergine ligure è un’eccellenza che identifica il nostro territorio, morfologicamente aspro e difficile talvolta da coltivare, che racconta la nostra storia. L’olio è, infatti, cultura" - mette in risalto Laura Rebaudo, presidente della condotta Slow Food e organizzatrice dell'evento - "Come presidente della Val Nervia e Otto Luoghi ringrazio tutti i partecipanti all’evento con esperti, politici e produttori, che è stato un vero successo".

Dopo i saluti istituzionali dei consiglieri regionali Armando Biasi, Walter Sorriento e Veronica Russo e del sindaco Roberto Trutalli sono interventi gli sponsor e Francesca Rocchi, curatrice della Guida extra vergini Liguria che ha illustrato la Guida agli Extravergini 2025 sottolineandone il valore culturale e territoriale. A seguire, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai presidi Slow Food, della menzione speciale per le aziende che si sono distinte ottenendo la Chiocciola e della premiazione degli oli riconosciuti come Grande Olio Slow e Grande Olio.

Patrizio Gamba, referente del presidio degli Olivi secolari, ha poi proposto una riflessione sul legame tra paesaggio, olivicoltura tradizionale e biodiversità. Infine, i partecipanti hanno potuto degustare vari tipi di olio presso l'Osteria Martini di Federico Lanteri. Un'esperienza gastronomica unica pensata per valorizzare i sapori dell'olio extravergine. La giornata, nel pomeriggio, è proseguita con una visita guidata ai siti storico-culturali del borgo, alla scoperta della storia e dell'identità profonda di Pigna.

"Un grazie di cuore va a Francesca Rocchi, curatrice della guida per la Liguria, per averci presentato non solo la guida ma anche le eccellenze liguri presenti al suo interno e per aver fatto il punto sulla coltivazione e produzione dell’olio in Liguria e nel nostro ponente" - dicono gli organizzatori - "Grazie ai produttori presenti, ai dirigenti e ai soci Slow Food delle altre condotte liguri per la loro presenza. Grazie ai consiglieri regionali Veronica Russo, Walter Sorriento e Armando Biasi per essere intervenuti, per essere sempre presenti sul territorio e vicini ai bisogni delle realtà territoriali. Grazie al sindaco Roberto Trutalli che ci ha illustrato l’importanza della coltivazione dell’olivo sul territorio comunale e grazie a Patrizia Stefani, capogruppo di minoranza, per aver accolto l’invito".