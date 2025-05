Sanremo: voto domiciliare per il referendum dell'8 e 9 giugno, le modalità per votare anche a casa

In occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e del 9 giugno, il Comune di Sanremo informa che per usufruire del voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dell'abitazione in cui dimorano risulti impossibile), potranno richiedere una certificazione resa da un medico legale a seguito di visita domiciliare. La visita verrà eseguita previo appuntamento, da prenotare ai numeri 0184/536982 o 887 oppure via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it.

La richiesta deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico; deve pervenire tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data dell’elezione, ovvero non oltre il 19 maggio 2025. Per usufruire del voto assistito ovvero del voto agevolato, gli elettori con grave infermità fisica che possono esercitare il diritto al voto con l’assistenza di un elettore (voto assistito) o gli elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate senza barriere architettoniche (voto agevolato), potranno richiedere la certificazione di un medico legale a seguito di visita ambulatoriale.

La visita verrà eseguita previo appuntamento, da prenotare ai numeri 0184/536982 o 887, oppure via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it presso gli ambulatori che verranno indicati con il riscontro alla richiesta dell’assistito. Inoltre, domenica 8 e lunedì 9 giugno verranno garantiti i seguenti ambulatori per le certificazioni sopra indicate:

- Bussana (Villa Spinola), via Aurelia 97, dalle 9 alle 10

- Imperia (Ospedale civile), via S. Agata 57, secondo piano palazzina B, dalle 9 alle 10