Sanremo, giovedì 8 maggio Alain Elkann ai Martedì Letterari

Giovedì 8 maggio 1700 nel teatro dell’Opera nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, il giornalista, scrittore, conduttore televisivo Alain Elkann presenta il libro: “Il silenzio di Pound" (Bompiani). Partecipa il giornalista e saggista Carlo Sburlati. Letture scelte con gli attori de Il Teatro dell’Albero. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il silenzio di Pound

Morli è uno scrittore prigioniero di un'ossessione: capire in che cosa consiste il genio. La domanda lo sfida, lo spinge ad approfondire la vita e le opere di grandi artisti. Infine quest'ossessione sembra concentrarsi su un solo nome: Ezra Pound, un uomo che a tutt'oggi rappresenta un enigma: poeta americano tra i più visionari e originali del Novecento, avanguardista dalla solida formazione classica, economista, traduttore di Confucio, amico, editor e consigliere di Yeats, Joyce, Eliot, Hemingway. Ma anche fascista, antisemita, agitatore politico recluso dal 1945 al 1958 nella sezione criminale del St. Elizabeths Hospital di Washington con l'accusa di tradimento. È possibile comprendere e conciliare queste anime contraddittorie? Facendosi guidare dai Cantos e da altre opere di Pound, Morli cerca di ricomporre il mosaico di una personalità prismatica che non si lascia circoscrivere dalle categorie a cui ricorriamo abitualmente, e parte alla ricerca di chi lo ha conosciuto o anche solo incontrato. Inizia così a intessere un dialogo immaginario con il poeta dove trovano posto i luoghi e le donne che ha amato soprattutto nell'ultima parte della sua vita, quando si chiude nel silenzio e percorre le calli di Venezia diventando un'icona insondabile. Ma più Morli cerca di avvicinarsi al mistero di Pound, più lui sfugge alla domanda: si può condannare l'artista e assolvere la sua arte?

Alain Elkann è nato a New York nel 1950. Tra i suoi libri editi da Bompiani: Montagne russe, Il tuffo, Piazza Carignano, Stella Oceanis, Boulevard de Sebastopol e altri racconti, I soldi devono restare in famiglia, Le mura di Gerusalemme, Il padre francese, Rotocalco, John Star (Premio Cesare Pavese 2002), Delitto a Capri, Una lunga estate (Premio Internazionale Tarquinia – Cardarelli 2003), MoMo, Mitzvà, Camminare insieme che contiene Essere ebreo, Cambiare il cuore, Essere Musulmano (Premio Capalbio 2005), Essere laico, Vita di Moravia, Emma, intervista a una bambina di undici anni, L’invidia (Premio Letterario Mondello – Città di Palermo 2006), L’intervista 1989-2009, L’equivoco (Premio Acqui Terme 2009), Diario verosimile, Nonna Carla, Hotel Locarno, Il fascista, Anita e Racconti. Sempre per Bompiani ha pubblicato Una giornata (2020) e 474 risposte con Giuseppe Penone (2022).

Lunedì 19 maggio ore 16.30 in collaborazione con l’associazione Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili Vanni Oddera presenta il suo libro:” Si cade anche da fermi. Storia di amore e mototerapia. (Ponte alle Grazie)