Incidente tra auto e camion sull'A10 tra Arma di Taggia e Sanremo Ovest: traffico in tilt e intervento dell'elisoccorso (Foto)

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente tra un'auto e un camion sta causando forti rallentamenti lungo l'autostrada A10, al chilometro 134, nel tratto compreso tra Arma di Taggia e Sanremo Ovest in direzione Francia.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi diversi mezzi di soccorso: due ambulanze della Misericordia di Sanremo, l'automedica Alfa2 e in questo momento si sta attendendo l'arrivo dell’elicottero Grifo dell’elisoccorso di Albenga, che è stato attivato per il trasporto di eventuali feriti gravi. Secondo le prime informazioni, almeno una persona sarebbe rimasta coinvolta nello scontro.

L'uomo al volante dell'auto è stato portato in ospedale al Santa Corona in elicottero, mentre la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. L’impatto è avvenuto in carreggiata ovest, in direzione Francia, e ha causato forti rallentamenti alla circolazione, in un orario particolarmente trafficato anche per via della vicinanza con l'uscita sanremese. Circa 8 i km di coda mentre il traffico è tornato alla normalità poco dopo le 16.30.