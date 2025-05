Sanremo: venerdì prossimo all'hotel Nazionale un corso per professionisti sanitari sullo screening Hiv e Hcv

Si svolge venerdì prossimo, all’hotel Nazionale di Sanremo, un corso per sensibilizzare e formare i professionisti sanitari sull'importanza di proporre attivamente lo screening per HIV e HCV ai cittadini stranieri, affrontando e superando le barriere culturali, linguistiche e strutturali che limitano l'accesso ai servizi di prevenzione e cura. Attraverso un approccio multidisciplinare e inclusivo, si intende promuovere pratiche cliniche efficaci e rispettose delle diversità culturali, con l'obiettivo di migliorare la salute globale e ridurre le disuguaglianze.

Le infezioni da HIV e HCV rappresentano una sfida significativa per la salute pubblica a livello globale. Nonostante i progressi nella prevenzione, diagnosi e trattamento, persistono lacune significative nella diagnosi precoce, soprattutto tra le popolazioni migranti e straniere. Queste comunità, spesso vulnerabili per motivi socioeconomici e culturali, possono essere a maggior rischio di infezione, con conseguente ritardo nell'accesso alle cure e peggiori esiti di salute.

Epidimiologia e contesto Dati epidemiologici evidenziano che le persone migranti possono presentare una prevalenza più alta di infezioni da HIV e HCV rispetto alla popolazione generale, spesso a causa di fattori quali l’esposizione a pratiche mediche non sicure nei paesi d’origine, condizioni di vita precarie e difficoltà nell’accesso ai sistemi sanitari. In Italia, studi recenti hanno mostrato che una percentuale significativa delle nuove diagnosi di HIV riguarda cittadini stranieri, spesso già in fase avanzata di malattia.

Barriere all’accesso e strategie di intervento Le barriere culturali, linguistiche e istituzionali possono ostacolare l'accesso agli screening e ai trattamenti. Molti migranti possono essere riluttanti a sottoporsi a test per paura di stigma, discriminazione o incomprensioni linguistiche. Inoltre, una scarsa conoscenza delle possibilità terapeutiche disponibili e dei percorsi di cura può limitare ulteriormente l’adesione ai programmi di screening.

Alle 13.30 la prima sessione su ‘Gli strumenti per operare’, moderano Andrea Beltrame e Francesco Sferrazzo.

Ore 14.00-14.30: La rete fast track un motore per la promozione della salute G. Cenderello

Ore 14.30-15.00 Nuovi scenari epidemiologici Bianca Bruzzone

Ore 15.00-15.30 Gli unmet clinical needs nel proporre lo screening A. Di Biagio

Ore 15.30-16.00 “Test senza frontiere: la psicologia oltre le barriere culturali” W. Morganti

Alle 16 la seconda sessione su ‘Come Migliorarci’, moderano: Monica Marturano e Valentina Pizzo.

16.20-17.25 Lavorare in contesti critici approccio psicologico:

- Le emergenze umanitarie. avv.Guazzoni CRI Sanremo

- S. Egidio e l’attività nelle città ombra M. Cerchiaro

- La semplicità che supera la complessità: l’utilizzo dei farmaci long acting in terapia ed in profilassi quale approccio per migliorare aderenza. L. Labate

- Il carcere Doriano Saracino

Ore 17.05-18.30 ‘Il giro del mondo in 80 minuti’ (Laboratori pratici con operatori sanitari esperti). Moderano: Nicola Forni e Rachele Pincino.