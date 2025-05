Sanremo, senso unico alternato in piazza Eroi per lavori alla rete fognaria (Foto)

Da lunedì 5 maggio è attivo il senso unico alternato in piazza Eroi Sanremesi a Sanremo, per consentire un intervento straordinario di manutenzione alla rete fognaria. Il provvedimento, introdotto con ordinanza dirigenziale n. 252 firmata dall’ingegner Danilo Burastero, è regolato da un impianto semaforico mobile ed è destinato a durare per tutto il tempo necessario alla conclusione dei lavori.

Piazza Eroi è infatti uno snodo centrale della circolazione urbana, e l’istituzione del senso unico alternato – con divieti di sosta e transito regolati – comporta inevitabilmente rallentamenti e possibili disagi alla mobilità.

L’ordinanza prevede anche che i veicoli in sosta irregolare vengano sanzionati e rimossi.