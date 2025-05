Bordighera: i provvedimenti per la viabilità per il Rally delle Palme e per la Marcia delle Palme di domenica prossima

In occasione del 26° Rally delle Palme (9-11 maggio) e della Marcia delle Palme (11 maggio), a Bordighera saranno attuati i seguenti provvedimenti.

Per il 26° Rally delle Palme

Da venerdì 9 maggio 2025 dalle ore 18.00 a domenica 11 maggio 2025 alle ore 21.00 nel Piazzale Senatore Raoul Zaccari (area dietro fermata bus) sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata

Da venerdì 9 maggio 2025 dalle ore 10.00 al giorno domenica 11 maggio 2025 alle ore 23.00 sul Lungomare Argentina dal Piazzale Mediterraneo (compreso) al Baretto sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata e sarà installata segnaletica verticale di divieto di accesso in Via Noaro e Piazzale Piani.

Da venerdì 9 maggio 2025 dalle ore 8.00 di domenica 11 maggio 2025 alle ore 23.00 nell’ex campo sportivo di Arziglia sarà riservata un’area per la sosta dei carrelli delle autovetture partecipanti al Rally delle Palme.

Da sabato 10 maggio 2025 dalle ore 10.00 fino a domenica 11 maggio 2025 alle ore 18.00 su tutto il Piazzale Piani sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Da sabato 10 maggio 2025 dalle ore 14.00 a domenica 11 maggio 2025 alle ore 21.00 su tutto il Piazzale Sen. Raoul Zaccari sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Da sabato 10 maggio 2025 dalle ore 14.00 a domenica 11 maggio 2025 alle ore 20.00 in Corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e Corso Europa, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. I proprietari di autorimesse e aventi diritto potranno accedere o uscire dal tratto interessato, ad una velocità massima di 10 Km/h in modo da non creare pericolo per i pedoni con l’ausilio degli operatori addetti alla sicurezza.

Per la Marcia delle Palme

Domenica 11 Maggio 2025 dalle ore 6.00 alle ore 15.00:

· sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Spianata del Capo su tutto il lato ovest sino al limite del campetto della petanque quale area logistica per il raduno, partenza e arrivo dei partecipanti alla manifestazione. L’area sarà opportunamente indicata con la segnaletica verticale.

· sarà interrotta temporaneamente la circolazione, regolato da Agenti della Polizia Municipale, nei tratti di strada interessati allo svolgimento della marcia.

I partecipanti alla manifestazione, nei tratti di strada non disciplinati nei punti precedenti, dovranno attenersi alle norme specifiche del Codice della Strada.

La marcia si svolgerà con il seguente percorso: partenza piazzale del Capo – via al Capo – piazza del Popolo – via Pompeo Mariani – via della Madonnetta – via del Beodo – via Corombeire primo tratto – via dei Colli – via degli Inglesi – via Vincenzo Rossi – via Penne Nere – via Vincenzo Rossi – Sasso – località Madonna della Neve nel comune di Vallebona – Vallebona – Borghetto san Nicolò – via Pasteur – via Romana – via XX Settembre e arrivo sul piazzale del Capo.