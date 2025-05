La banda musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera emoziona il pubblico (Foto)

La banda musicale “Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera” emoziona il pubblico presente al teatro comunale “Giancarlo Golzi”. Il concerto, inizialmente previsto per il 25 aprile nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione e successivamente differito in rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco, è andato in scena ieri sera nella città delle palme.