Ventimiglia, all'auditorium del liceo Aprosio l'incontro "Fallisci ancora, fallisci meglio" 

Sabato 10 Maggio scienza e teatro a Ventimiglia con "Fallisci ancora, fallisci meglio"



C’è una storia di audacia, ingegno e scoperta che il tempo ha quasi cancellato. Una delle imprese scientifiche più affascinanti di sempre sarà narrata all’auditorium del Liceo Aprosio di Ventimiglia da Alan Zamboni, il creatore dell’acclamato canale YouTube “Curiuss” – seguito da quasi duecentomila iscritti.



Con la sua passione per la storia della scienza, in particolare per la fisica e l’astronomia, Curiuss ci narrerà la vicenda avvincente della misurazione del meridiano terrestre, iniziata nel 1792 con l’obiettivo di definire la lunghezza del metro e il conseguente sistema metrico decimale. Questa impresa unica nel suo genere, durata ben sette anni, fu costellata da una serie impressionante di problemi, imprevisti, contrattempi ed errori a ripetizione. Tuttavia, nonostante un percorso apparentemente fallimentare, il risultato fu sbalorditivo: si riuscì incredibilmente a raggiungere lo scopo prefissato, donando al mondo un’unità di misura condivisa.

Durante l’evento verrà anche presentato il progetto “Dalla competizione alla collaborazione: la corsa allo spazio in ottica Stem“, realizzato dagli studenti del Liceo. Ventitré pannelli espositivi, tradotti nelle quattro lingue studiate al Liceo, e un avvincente gioco di strategia chiamato “Space rush”, interamente progettati, disegnati e realizzati dai ragazzi, vi aspettano per un’esperienza coinvolgente e istruttiva.

L’evento si terrà presso l’Auditorium del Liceo Statale “Angelico Aprosio” di Ventimiglia alle 21. Partecipazione libera. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554