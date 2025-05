Bordighera, sostegno alla genitorialità: il 7 maggio incontro per il ciclo “Famiglie al centro”

A Bordighera sono al via gli incontri per il sostegno alla genitorialità previsti in presenza nell’ambito del ciclo “Famiglie al centro”, rivolto a tutte le famiglie del territorio e organizzato dal micronido comunale “L’isola che non c’è” nei suoi locali di via Porcheddu.

Mercoledì 7 maggio, dalle 17.30 alle 19.00, la doula Silvia Barla, figura assistenziale e non sanitaria che aiuta le coppie fornendo una rete di sostegno prima e dopo il cammino per diventare genitori, approfondirà il tema “Il sonno dei bambini”.

“E’ una preziosa opportunità per confrontarsi sulla propria esperienza, avere nuovi suggerimenti e condividere le impressioni sui primissimi anni di vita dei bimbi: un momento bellissimo e delicato che merita grande attenzione. Mi rende particolarmente felice che gli incontri siano aperti a tutti e non solo ai genitori dei bambini che frequentano il micronido “L’isola che non c’è”, che ringrazio unitamente alla Cooperativa Jobel per l’ottima iniziativa”. È il commento dell’Assessore Martina Sferrazza.

Il successivo appuntamento avrà luogo lunedì 16 giugno, sempre dalle 17.30 alle 19.00 in via Porcheddu; la dottoressa Francesca Berio, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terrà un intervento dal titolo “Lo sviluppo motorio dei bambini”.