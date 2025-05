La Scuola di danza White Rabbit di Ventimiglia al Sanremo Dance Festival 2025

Grande soddisfazione alla scuola di danza Ventimigliese 'White Rabbit Art Studio' per la partecipazione alla kermesse Sanremo Dance Festival appena conclusa!

"Le insegnanti Micol Checchi, poliedrica e preparatissima direttrice della scuola, ed Emma Day, ballerina professionista a livello internazionale - scrivono dalla scuola -, si dichiarano soddisfatte del duro lavoro svolto dal gruppo di allieve, dai 14 ai 18 anni, che si sono impegnate moltissimo, provando e perfezionando le coreografie, anche nei giorni festivi, per presentare quattro balletti: due assoli, un trio e un gruppo, nelle categorie Festival, Fantasia e Modern.

Sanremo Dance Festival è una manifestazione di altissimo livello e le coreografie presentate sono state originali ed interpretate con grande impegno sia dal punto di vista della tecnica che dell’espressione. Per le allieve la partecipazione ad un concorso come SDF è una magnifica occasione per migliorare e mettersi in gioco, grandi emozioni si sono sprigionate ed è solo l’inizio di un percorso che la scuola di danza White Rabbit Art Studio ha intrapreso e porterà avanti! Questa scuola di danza di Ventimiglia nasce nel difficile periodo del Covid e si caratterizza per offrire corsi tradizionali come Danza Classica, dai più piccoli ai livelli avanzati, ma anche Danza Contemporanea, Modern, Hip hop, Heels, Ginnastica Ritmica e discipline all’avanguardia come lo spettacolare Cerchio Aereo".

La scuola di danza White Rabbit Art Studio si trova a Ventimiglia, in Via Tacito 2, per maggiori informazioni il profilo instagram da visualizzare è 'white.rabbit_artstudio' oppure contattare il numero 328 0282160.